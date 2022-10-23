На TI11 в топ-6 не попал ни один российский игрок. В последний раз так было на TI9, до этого – на TI6

Все игроки из России покинули The International 2022 – чемпионат мира по Dota 2.

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Россия вместе с Перу лидировала по количеству представленных на турнире игроков – 13 человек (без учета Last Chance).

После вылета OG с Михаилом «Misha» Агатовым в топ-8 на турнире не осталось ни одного россиянина.

В последний раз такое случалось на The International 2019, где российский клуб Virtus.pro занял 9-12-е место, и на The International 2016, где Акбар «Sonneiko» Бутаев и Дмитрий «Ditya Ra» Миненков завершили турнир на 13-16-й строчке.

Прошлый TI10 выиграла Spirit с тремя россиянами и двумя украинцами в составе. За победу клуб заработал 18,2 млн долларов.

Пуппей – король Доты. Столько рекордов нет ни у кого

Саппорта OG ждет самый трудный матч в карьере – против тиммейтов. Он играл с ними 4 года