Puppey в пятый раз прошел в топ-3 на The International – это рекорд среди игроков

Капитан Secret Клемент «Puppey» Иванов продолжает покорять Доту.

Снеси трон в нашей игре!

32-летний эстонец в пятый раз прошел в топ-3 на The International (3 раза в составе NAVI и 2 раза в составе Secret).

Отметим, что это рекорд среди профессиональных игроков. Ближайшие к нему по этому показателю: Dendi, Kuroky, XBOCT, Xiao8, Universe, ppd, Sumail, Fy, Somnus, Sylar – по 3 раза.

Трижды в топ-3 также входили Ame и Zai. Игроки все еще участвуют на The International 2022.

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