Spirit вылетела с TI11 в топ-16

Spriit завершила выступление на The International 2022.

В первом раунде нижней сетки команда Айрата «Silent» Газиева проиграла Boom со счетом 7:18 за 40 минут.

Boom прошла в следующий раунд, где в формате best-of-3 сыграет против PSG.LGD в матче на вылет с TI11.

Spirit покинула TI11 на 13-16-й строчке. Клуб заработает минимум 254,5 тысячи долларов (1,5% от призового фонда). В прошлом году Spirit стала чемпионом TI10 и выиграла 18,2 млн долларов.

Состав Spirit: Yatoro, Torontotokyo, Collapse, Mira, Miposhka, Silent (тренер).

Состав Boom: Jackky, Yopaj, Fbz, Tims, Skem, Mushi (тренер).

Игровой день продолжат bo1-матчи Gladiators – Fnatic и Entity – Royal Never Give Up.

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