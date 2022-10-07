Футбольный агент: «Головин из «Монако» до 4 утра в Доту играет, в клубе штрафуют. Считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен»

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине и Доте.

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«Там никто не делает скидки на травмы! За тебя заплатили пароход денег – так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с Дотой, которая никуда не делась... До четырех утра играем!

В клубе знают. Штрафуют. Но ничего не меняется. Я считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен. Это реальная игромания – давайте называть вещи своими именами!» – заявил Лахтер.

Ранее Головин рассказывал о том, что играет в Dota 2 и CS:GO, а также пробовал стримить на Твиче. После победы российско-украинской команды Spirit на ЧМ по Доте футболист поздравил игроков: «Я понимаю, насколько было сложно выиграть этот турнир».

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