Outsiders (Virtus.pro) и Evil Geniuses прошли на The International. Fnatic не хватило для попадания 0,05 очка

Outsiders (Virtus.pro) сыграют на The International 2022 - чемпионате мира по Доте.

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Virtus.pro – российский клуб, выступающий под названием Outsiders из-за ограничений со стороны ряда турнирных организаторов. Команда прошла на ЧМ по Доте в пятый раз подряд. На прошлом The International Virtus.pro заняла 5-6-е место и заработала 1,4 млн долларов из общего призового фонда в 40 млн долларов.

В этом году российская команда квалифицировалась на The International по очкам DPC после вылета азиатской команды Fnatic с мейджора в Арлингтоне. Благодаря этому Outsiders (VP), продолжающие выступление на мейджоре, заняли 12-е место в общей таблице DPC c 1020,05 очками. На счету Fnatic – 1020 очков.Также благодаря вылету Fnatic на TI11 квалифицировались Evil Geniuses (1052,5 балла).

Состав Outsiders (Virtus.pro):

Роман «Ramzes666» Кушнарев; Данил «Gpk» Скутин; Дмитрий «DM» Дорохин; Даниял «Yamich» Лазебный; Егор «Xakoda» Липартия.

Outsiders (VP) сыграют против Beastcoast в матче за выход в топ-5-6 PGL Arlington Major. Встреча пройдет 12 августа в 21:00 МСК. Следить за ее ходом можно в матч-центре Кибера.

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