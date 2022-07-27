Дося, Mou, Фандер и Дима сыграют в кубке «На банане» от Кибера и Winline. Призовой фонд – 350 тысяч рублей

Мы представляем турнир кубок «На банане», он закончит первый сезон нашего шоу про CS «На банане», которое мы делаем при поддержке Winline.

Турнир пройдет в формате 2 на 2 на 8 команд. Среди участников: Дося, Фандер, Моу, Дима Бандурка, Бакаев, Руфаер, стример Анастейз, Кьюраш и другие. Кубок «На банане» пройдет 13 августа.

Призовой фонд турнира – 350 000 рублей. Следите за анонсами!

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