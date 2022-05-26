Collapse стал одним из победителей рейтинга Forbes «30 до 30»

Стали известны победители рейтинга «30 до 30» от Forbes в номинации «Спорт и киберспорт».

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В тройку победителей номинации «Спорт и киберспорт» вошел оффлейнер Spirit Магомед «Collapse» Халилов, а также туда попали биатлонистка Кристина Резцова и лыжница Наталья Непряева.

Ранее в лонг-лист рейтинга в категории «Спорт и киберспорт» попали Илья «M0nesy» Осипов из состава G2 по CS:GO и валорантер Аяз «Nats» Ахметшин. «30 до 30» – рейтинг журнала Forbes самых перспективных россиян моложе 30 лет.

Ранее Коллапс также стал лучшим игроком года в Dota 2 по версии премии CIS Esports Best от Sports.ru.

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