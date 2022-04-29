Керри Virtus.pro Pure нарисовал букву Z на мини-карте в матче против Mind Games

Иван «Pure» Москаленко нарисовал букву Z в матче против Mind Games.

Инцидент произошел во время паузы в матче Mind Games – Outsiders (Virtus.pro) в DPC-лиге Восточной Европы. Во время ожидания игроки начали рисовать на мини-карте. Керри Virtus.pro Иван «Pure» Москаленко нарисовал букву Z. На это обратил внимание комментатор матча Дмитрий «Droog» Чумаченко.

Через несколько секунд игроки закрасили символ, нарисованный Москаленко.

За состав Mind Games выступают 2 украинца: Данил «Bignum» Шеховцов и Семен «CemaTheSlayer» Кривуля.

Ранее игроки Virtus.pro не пришли на интервью после победы над CIS Rejects.

Клоунада в Доте: Vici мимо мейджора из-за больной спины игрока. А он играл в CS по 5 часов в день

Тест: про кого так сказал NS? У кого пятерка протухла, а кто колупает людей?