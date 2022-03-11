Игроки Spirit по Доте могут сменить гражданство на сербское. Клуб рассматривает переезд в другую страну (Cybersport)

Spirit рассматривает возможность релокации игроков состава по Доте.

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По данным Cybersport.ru, игроки команды могут получить гражданство Сербии, чтобы избавиться от давления со стороны сообщества.

На данный момент Spirit ищет варианты для переезда игроков и их семей в другую страну.

Ранее российский клуб Virtus.pro дисквалифицировали с турнира в Дубае. В свою очередь, турнирный оператор ESL не допустил Gambit и Virtus.pro для участия в Pro League Season 15 по CS:GO.

Spirit – российский киберспортивный клуб. В октябре 2021 года состав по Доте выиграл The International 10, заработав 18 млн долларов.

Ранее стало известно, что снайпер G2 Илья «M0nesy» Осипов может получить сербское гражданство.

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