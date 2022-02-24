Team Spirit: «Тысячи лет истории и человечества учат нас тому, что единственное, за что нужно держаться – это мир»

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Team Spirit выпустила заявление по поводу ситуации в Украине.

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«Нет ничего страшнее войны.

Team Spirit – международная киберспортивная организация, в которой исторически выступали игроки из России, Украины и других стран СНГ. Несколько наших игроков и сотрудников сейчас находятся в Украине. У многих там семьи, родственники, близкие люди, друзья. Мы переживаем за них, за их жизни и их безопасность.

Мы против войны, мы против насилия. Тысячи лет истории и человечества если и учат нас чему-то, так это тому, что единственное, за что нужно держаться – это мир. Берегите себя и своих близких», – говорится в официальном заявлении организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Патч 7.31: полный патчноут! Реворк Течиса, новый герой и куча ребаланса

Течиса переработали! Теперь с новыми способностями и без части мин!

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Новый герой - Primal Beast
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Усиление нейтралов
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Переработанный Минер
40%
Перемещенные башни в харде
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