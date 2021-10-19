TorontoTokyo про поздравление от Шойгу: «Министр обороны нашей страны отправил мне домой телеграмму. Очень приятно, что этот великий человек нас заметил»

Теги Сергей Шойгу The International Valve Team Spirit Dota 2 Александр «TORONTOTOKYO» Хертек Dota 2

Мидер Team Spirit Александр «TORONTOTOKYO» Хертек рассказал про самое неожиданное поздравление с победой. 

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«Министр обороны нашей страны поздравил меня с победой. Сергей Шойгу отправил мне домой в родной город телеграмму. Мне и моей семье было очень приятно, что этот великий человек нас заметил», – рассказал Александр во время пресс-конференции. 

Team Spirit выиграла TI10, победив в гранд-финале PSG.LGD со счетом 3:2. За победу российский клуб получил 18,2 млн долларов.

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