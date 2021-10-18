Сборная России извинилась за фото украинских игроков Spirit в форме сборной после TI10: «Мы никого не хотели обидеть, искренне поздравили ребят»

Теги Сборная России по футболу The International Team Spirit Dota 2

Твиттергай сборной России по футболу извинился перед болельщиками за публикацию, где игроков Team Spirit после победы на The International 10 изобразили в форме сборной.

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«Это абсолютно нормальная история и реакция для спорта и футбола в частности. Так принято в диджитал, когда ты хочешь привязать в традиционный контент что-то экстраординарное и необычное с точки зрения контента.

Выложи мы ребят в их форме, наша аудитория бы нас не поняла (что, кто). Мы никого не хотели обидеть и задеть, искренне поздравили ребят и считаем это большим достижением для России и СНГ», – объяснил твиттергай сборной.

Ранее твиттер сборной России по футболу поздравил игроков Team Spirit с победой на TI10, изобразив всех пятерых игроков – в том числе украинцев Илью «Yatoro» Мулярчука и Мирослава «Mira» Колпакова – в форме сборной. 

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