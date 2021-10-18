Президент РФ Владимир Путин поздравил Team Spirit с победой на The International 10.

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«Дорогие друзья!

Поздравляю вас с заслуженной победой на The International-2021 – чемпионате мира по Dota-2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!

На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», – написано в официальном обращении на сайте Кремля.

Team Spirit обыграла PSG.LGD в гранд-финале The International 10 со счетом 3:2.

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