🔥 Spirit в гранд-финале The International 10

Spirit обыграла Secret (2:1) в финале нижней сетки The International 10.

➡️ Огромный розыгрыш аркан и денег на Стим в нашей телеге! Результаты уже завтра

Гранд-финал между Spirit и китайской командой PSG.LGD пройдет 17 октября в 15:00 МСК.

Трансляция гранд-финала

Подпишись на наш телеграм, инстаграм и твиттер, чтобы не пропустить главное!

Состав Spirit:

Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина)

Александр «TORONTOTOKYO» Хертек (Россия)

Магомед «Collapse» Халилов (Россия)

Мирослав «Mira» Колпаков (Украина)

Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия)

Состав PSG.LGD:

Ван «Ame» Чуньюй (Китай)

Чэн «NothingToSay» Цзинь Сян (Малайзия)

Чжан «Faith_bian» Жуйда (Китай)

Чжао «XinQ» Цзысин (Китай)

Чжан «y`» Липин (Китай)

The International 10 проходит с 7 по 17 октября, призовой фонд чемпионата – 40 млн долларов.

Скачивай наше приложение про Доту и узнавай про главное быстрее всех!

Spirit уже гарантировала себе минимум 5,2 млн долларов призовых. Это самый высокий результат для клубов из СНГ с 2013 года, когда в финале играли NAVI.

В свою очередь, Secret покинула турнир, заняв итоговое третье место (3,6 млн долларов).

Статистика матча Secret – Spirit

Состав Spirit: Yatoro, TorontoTokyo, Collapse, Mira, Miposha, Silent (тренер).

Состав Secret: MatumbaMan, Nisha, zai, Yapzor, Puppey, Heen (тренер).

Yatoro – протагонист Инта. Мы все здесь только для того, чтобы видеть его историю

Team Spirit – не команда, а БРИГАДА