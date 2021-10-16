🔥 Spirit в гранд-финале The International 10

Spirit обыграла Secret (2:1) в финале нижней сетки The International 10.
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Гранд-финал между Spirit и китайской командой PSG.LGD пройдет 17 октября в 15:00 МСК.
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Состав Spirit:
- Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина)
- Александр «TORONTOTOKYO» Хертек (Россия)
- Магомед «Collapse» Халилов (Россия)
- Мирослав «Mira» Колпаков (Украина)
- Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия)
Состав PSG.LGD:
- Ван «Ame» Чуньюй (Китай)
- Чэн «NothingToSay» Цзинь Сян (Малайзия)
- Чжан «Faith_bian» Жуйда (Китай)
- Чжао «XinQ» Цзысин (Китай)
- Чжан «y`» Липин (Китай)
The International 10 проходит с 7 по 17 октября, призовой фонд чемпионата – 40 млн долларов.
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Spirit уже гарантировала себе минимум 5,2 млн долларов призовых. Это самый высокий результат для клубов из СНГ с 2013 года, когда в финале играли NAVI.
В свою очередь, Secret покинула турнир, заняв итоговое третье место (3,6 млн долларов).
Статистика матча Secret – Spirit
Состав Spirit: Yatoro, TorontoTokyo, Collapse, Mira, Miposha, Silent (тренер).
Состав Secret: MatumbaMan, Nisha, zai, Yapzor, Puppey, Heen (тренер).
Yatoro – протагонист Инта. Мы все здесь только для того, чтобы видеть его историю