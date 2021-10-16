🔥 Spirit в гранд-финале The International 10

Теги The International Team Secret Team Spirit Dota 2

Spirit обыграла Secret (2:1) в финале нижней сетки The International 10.

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Гранд-финал между Spirit и китайской командой PSG.LGD пройдет 17 октября в 15:00 МСК.

Трансляция гранд-финала

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Состав Spirit:

  • Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина)
  • Александр «TORONTOTOKYO» Хертек (Россия)
  • Магомед «Collapse» Халилов (Россия)
  • Мирослав «Mira» Колпаков (Украина)
  • Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия)

Состав PSG.LGD:

  • Ван «Ame» Чуньюй (Китай)
  • Чэн «NothingToSay» Цзинь Сян (Малайзия)
  • Чжан «Faith_bian» Жуйда (Китай)
  • Чжао «XinQ» Цзысин (Китай)
  • Чжан «y`» Липин (Китай)

The International 10 проходит с 7 по 17 октября, призовой фонд чемпионата – 40 млн долларов.

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Spirit уже гарантировала себе минимум 5,2 млн долларов призовых. Это самый высокий результат для клубов из СНГ с 2013 года, когда в финале играли NAVI.

В свою очередь, Secret покинула турнир, заняв итоговое третье место (3,6 млн долларов).

Статистика матча Secret – Spirit

Состав Spirit: Yatoro, TorontoTokyo, Collapse, Mira, Miposha, Silent (тренер).

Состав Secret: MatumbaMan, Nisha, zai, Yapzor, Puppey, Heen (тренер). 

Yatoro – протагонист Инта. Мы все здесь только для того, чтобы видеть его историю

Team Spirit – не команда, а БРИГАДА

Опрос

Яторо-2021 – лучший соло-перформанс в истории The International?
1502 голосa
ДА!
65%
Илья «Yatoro» Мулярчук
Нет, Джеракс-2019
7%
Йессе «JerAx» Вайникка
Нет, Ана-2018
8%
Анатан «ana» Фам
Нет, Миракл-2017
9%
Амер «Miracle-» аль-Баркави
Нет, Mind_Control-2017
1%
Иван «MinD_ContRoL» Бориславов
Нет, Сумаил-2015
4%
Саид Сумаил «SumaiL» Хассан
Нет, Бульдог-2013
2%
Хенрик «AdmiralBulldog» Анберг
Нет, кто-то другой
4%
Данил «Dendi» Ишутин

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