🔥 Spirit прошла в топ-3 The International 10

Теги The International Invictus Gaming Team Spirit Dota 2

Spirit обыграла Invictus Gaming в матче нижней сетке The International 10.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В следующем раунде Spirit сыграет против Secret за выход в гранд-финал.

В свою очередь, Invictus Gaming покинула чемпионат, заняв итоговое 4 место (2,4 млн долларов).

Статистика матча Spirit – Invictus Gaming

Состав Spirit: Yatoro, TorontoTokyo, Collapse, Mira, Miposhka, Silent (тренер).

Состав iG: flyfly, Emo, JT-, Oli, kaka, super (тренер).

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The International 10 проходит с 7 по 17 октября, призовой фонд чемпионата – 40 млн долларов.

Yatoro – протагонист Инта. Мы все здесь только для того, чтобы видеть его историю

Team Spirit – не команда, а БРИГАДА

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