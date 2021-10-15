🐉 Spirit выбила Virtus.pro с The International 10 и вошла в топ-4

Spirit обыграла Virtus.pro в матче нижней сетке The International 10.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В следующем раунде Spirit сыграет против победителя пары Vici Gaming – Invictus Gaming.
В свою очередь, Virtus.pro покинула чемпионат, заняв итоговое 5-6 место (1,4 млн долларов).
Статистика матча Virtus.pro – Spirit
Состав Spirit: Yatoro, TorontoTokyo, Collapse, Mira, Miposhka, Silent (тренер).
Virtus.pro: Nightfall, gpk, DM, Kingslayer, Save, boolk (тренер).
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The International 10 проходит с 7 по 17 октября, призовой фонд чемпионата – 40 млн долларов.
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