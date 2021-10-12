Virtus.pro обыграла Vici Gaming и гарантировала себе топ-6 на The International 10

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Virtus.pro обыграла Vici Gaming в первом раунде верхней сетки The International 10.

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Российский клуб прервал семиматчевую серию поражений от Vici Gaming.

Последний раз Virtus.pro обыгрывала китайский клуб на China SuperMajor в 2018 году.

Состав Virtus.pro:

  • Егор «Nightfall» Григоренко
  • Данил «Gpk» Скутин
  • Дмитрий «DM» Дорохин
  • Виталий «Save-» Мельник
  • Ильяс «Kingslayer» Ганеев

В полуфинале верхней сетки Virtus.pro сыграет с PSG.LGD. В нижней сетке VG встретятся с Evil Geniuses.

Virtus.pro гарантировала себе топ-6 финиш на TI10 и $1,4 миллиона призовых.

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The International 10 стартовал 7 октября. Призовой фонд чемпионата – 40 млн долларов.

Расписание The International 2021 – все матчи TI10

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