Virtus.pro обыграла Vici Gaming и гарантировала себе топ-6 на The International 10

Virtus.pro обыграла Vici Gaming в первом раунде верхней сетки The International 10.
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Российский клуб прервал семиматчевую серию поражений от Vici Gaming.
Последний раз Virtus.pro обыгрывала китайский клуб на China SuperMajor в 2018 году.
Состав Virtus.pro:
- Егор «Nightfall» Григоренко
- Данил «Gpk» Скутин
- Дмитрий «DM» Дорохин
- Виталий «Save-» Мельник
- Ильяс «Kingslayer» Ганеев
В полуфинале верхней сетки Virtus.pro сыграет с PSG.LGD. В нижней сетке VG встретятся с Evil Geniuses.
Virtus.pro гарантировала себе топ-6 финиш на TI10 и $1,4 миллиона призовых.
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The International 10 стартовал 7 октября. Призовой фонд чемпионата – 40 млн долларов.
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