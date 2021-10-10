Две команды из СНГ вышли в верхнюю сетку плей-офф The International впервые с 2011 года

Virtus.pro и Spirit гарантировали себе участие в верхней сетке плей-офф The International 10.

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Последний раз две команды из СНГ выходили в верхнюю сетку основной стадии турнира в 2011 году.

Тогда в первом раунде плей-офф встретились NAVI и Moscow Five.

The International 10 стартовал 7 октября. Призовой фонд чемпионата – 40 млн долларов.

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