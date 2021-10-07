TikTok при поддержке Sports.ru запустил киберспортивный ивент в Восточной Европе в честь The International 10

TikTok запустил свой первый крупный киберспортивный онлайн-ивент в Восточной Европе в честь The International 10.

Главный и долгожданный турнир года The International 10 уже стартовал! В честь праздника Доты TikTok вместе со Sports.ru, Team Spirit, Virtus.pro и Maincast запускает свой первый крупный киберспортивный проект в Восточной Европе

У тебя есть возможность выиграть топовые призы! Выбери сторону и делай тематические ролики с хештегами #teamspirit или #virtuspro. Твои просмотры будут помогать командам прокачивать их башни. 14 октября мы узнаем, чьи фанаты оказались сильнее, и команда с наибольшим уровнем победит!

А если хочешь поделиться шутками, мемами, крутыми хайлайтами или впечатлениями от просмотра, используй хэштег – #киберспортвтикток.

Так твои работы увидят все фанаты Доты и миллионы пользователей TikTok.