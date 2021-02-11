⚡️⚡️⚡️ The International 10 пройдет с 5 по 15 августа в Швеции

Valve объявила официальные даты проведения The International 10.

Чемпионат пройдет с 5 по 15 августа в городе Стокгольм, Швеция. С 5 по 8 августа команды сыграют матчи группового этапа, с 10 августа начнется стадия плей-офф. Призовой фонд TI10 остается прежним – 40 млн долларов.

На данный момент Valve не уверена, смогут ли зрители посетить The International. Сейчас компания «сосредоточена на поиске способов проведения турнира высокого качества наиболее безопасным способом» и пообещала поделиться информацией о возможностях посещения чемпионата в течение июня.

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