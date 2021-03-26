Аниме DOTA: Dragon’s Blood заняло первое место на Netflix в пяти странах. Среди них – Россия и Украина

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Появилась статистика популярности аниме DOTA: Dragon’s Blood среди пользователей Netflix

Сериал попал в топ-10 среди пользователей сервиса в 45 странах по всему миру. Первое место по популярности DOTA: Dragon’s Blood занимает в пяти странах: России, Украине, Болгарии, Сербии и Филиппинах. 

Netflix выпустил аниме DOTA: Dragon’s Blood 25 марта – зрители сразу могут посмотреть целый сезон полностью. Средняя оценка сериала на IMDB спустя сутки после выхода составила 8,9, на «КиноПоиске» – 7,6 из 10.

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