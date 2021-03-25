В Сингапуре стартовал мейджор по Dota 2

27-го марта двумя встречами в 5 утра по мск стартовал мейджор в Сингапуре по Доте.

Турнир начался с этапа Wild Card, в котором принимают участие Monaco Gambit, PSG.LGD, Liquid, Nigma, Vici Gaming и T1. Три лучших команды по итогам матчей WC выйдут в групповой этап мейджора.

Первая стадия мейджора проходит с 27 по 28 марта, групповой этап пройдет с 29 по 30 марта, а плей-офф – с 31 марта по 4 апреля. 16 команд сражается за призовой фонд в 2700 DPC-очков и 500 тысяч долларов.

От СНГ на мейджоре участвуют Monaco Gambit (Wild Card) и Virtus.pro (плей-офф) – NAVI снялись с турнира из-за нескольких положительных тестов на коронавирус у членов команды.

С чем и под что лучше смотреть матчи мейджора? Выбираем еду, музыку и напиток

С кем сыграют Гамбит на мейджоре? Miracle на центральной и очень жесткие китайцы