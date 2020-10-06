💵 Призовой фонд The International 10 достиг 40 млн долларов, но Valve не будет проводить турнир в этом году

29 сентября призовой фонд The International 10 превысил 40 млн долларов почти за 10 минут до окончания Battle Pass.

Это рекордная сумма для киберспортивного турнира. На TI9 разыграли 34,3 млн долларов.

За достижение 40 млн игрокам полагаются 10 уровней Боевого пропуска.

Battle Pass TI10 вышел 25 мая 2020 года. Valve дважды продлевала Боевой пропуск. Изначально он должен был закончиться 12 сентября.

Базовый призовой фонд The International – 1,6 млн долларов. В него поступают 25% от всех покупок, связанных с Боевым Пропуском в Доте.

Боевой пропуск The International 2020 закончится 10 октября в 00:00 по московскому времени.

Ранее Valve перенесла The International 2020 на неопределенный срок. Предполагается, что турнир пройдет не раньше 2021 года.

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