Василия Уткина сравнили с Пуджом в шоу «Что было дальше?»

8 октября вышел новый выпуск шоу «Что было дальше?» на YouTube. Одним из гостей программы стал комментатор Василий Уткин.

«А вы в Доту не играли?» – спросил Уткина комик Рустам «Рептилоид» Саидахметов.

«Никогда», – ответил Уткин.

«Там просто Пудж есть... Значит, вы не знаете. Ну вот, они знают», – сказал Саидахметов и показал на зрителей, смеющихся в зале.

Мы не можем опубликовать видео из-за содержащейся в нем нецензурной лексики, но вы можете найти его на YouTube по запросу «Богдан Титомир x Василий Уткин | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?»

Пудж – один из самых популярных героев Доты, он съедает врагов.

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