Путин о киберспорте в школах: «Если процесс правильно организован – он является в высшей степени полезным»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках всероссийского онлайн-урока высказался по поводу проведения киберспортивных турниров. 

Школьники попросили президента устроить в стране соревнования по киберспорту. Путин напомнил о существовании Федерации компьютерного спорта и о том, что киберспорт признан в государстве с 2016 года, а также сказал, что если процесс киберспортивных турниров «правильно организован, то он безусловно является в высшей степени полезным».

Президент пообещал подумать над тем, чтобы организовывать отдельные турниры в школах, и заявил, что российские киберспортсмены должны участвовать в международных соревнованиях.

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