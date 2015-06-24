LastHero из B8 задержала милиция Беларуси

Белорусского игрока клуба B8 Олега «LastHero» Демидовича задержали во время митингов в Беларуси.

Об этом сообщил саппорт команды Дмитрий «Fishman» Полищук. По его информации, на данный момент LastHero находится в Жодино.

Демидовичу 26 лет, за карьеру он выиграл почти 8000 долларов призовых.

В Минске и других городах Беларуси третий день люди выходят на улицы, требуя отмены результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов. Участники протестов уверены, что результаты сфальсифицированы. Мирных протестующих жестко разгоняют милиция и ОМОН, используя светошумовые гранаты и резиновые пули.

Fishman: «Задержанные в Жодино 6 часов стояли на коленях лицом в землю. Все это время их избивали»

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