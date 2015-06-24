Nix: «В Сбербанке не испытать таких эмоций, как в Доте»

Российский игрок в Dota 2, капитан HellRaisers Александр «Nix» Левин высказался о вреде алкоголя.

– Ты полностью сменил образ жизни? Никакого алкоголя, никаких кальянов?

– Алкоголь я уже несколько лет не пью. Наверное, года два-три. С табаком все не так строго. Кальян я могу покурить.

– И без алкоголя жизнь стала проще?

– Мозги уж точно стали посветлее. Большинство людей так отдыхают, но если найти альтернативу, то все будет хорошо. Первое время я пытался объедаться. Это тоже способ вырубить мозги. Но потом понял, что и это не выход. Сейчас мне помогает побыть где-то на природе, но не часто выходит. А так – спорт. Я не слишком много времени уделяют этом, минут 30-40 в день, но в этом есть польза.

Рано или поздно к этому все придут. У всех есть информация, что от алкоголя умирают миллионы людей, что под ним происходит большинство преступлений. Да и банально любой человек, который отдает себе отчет, понимает, во что он превращается, когда выпьет. Но для кого-то лучше пить. И это работает.

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– Твой уход в инактив был связан с плохим психологическим состоянием?

– Да, очень похоже на то, что происходит сейчас, если честно.

Хотя в Espada я думал, что просто очень плохо играю. Не понимал, что мне нужно, и нужно ли мне вообще играть в доту. Я даже работу искал, на Headhunter сидел, чтобы совсем из доты уйти. И не заходил в нее месяца два или три. А в какой-то момент я понял, что мне это просто нравится.

Я хотел заново испытать эмоции, которые я почувствовал, когда мы с Империей приехали в Шанхай и играли против Newbee. Тогда они были топ-2 TI и всех разрывали. И вот те эмоции, когда я выиграл у них первую карту, будучи ноунеймом, – это главная причина, почему я вернулся из инактива и перестал искать работу на HeadHunter. Этих эмоций не испытать в Сбербанке. У меня просто образование банковского работника – и я не хочу в Сбербанк. Я хочу на турниры, – рассказал Nix в интервью Яне Медведевой.

23-летний Nix выиграл около 32 тысяч долларов призовых за карьеру.

Полная версия интервью:

Неизвестный и очень открытый Никс: был на учете в милиции, играл в школьном театре, не пьет ради КПД и медитирует