Заместитель министра спорта РФ: «Киберспорт – это передний край освоения информационных технологий в спортивной сфере»

Заместитель министра спорта России Андрей Сельский высказался по поводу киберспорта.

«Киберспорт – это, с одной стороны, передний край освоения информационных технологий в спортивной сфере. С другой – это на сегодня единственный вид спорта, генерирующий всю полноту данных в цифровом формате в режиме реального времени. Поэтому наработки коллег будут очень полезны для цифровизации спорта в целом», – отметил Сельский после проведенной встречи по вопросам развития киберспорта.

Также Сельский в своем фейсбуке поделился главными выводами после совещания: чиновник отметил большое количество зрителей и спонсоров в киберспорте и сказал, что в России по разным подсчетам от 200 тысяч до нескольких миллионов киберспортсменов, примерно половина из которых занимается традиционными видами спорта.

Положительно о встрече высказались и представители киберспортивной отрасли, которые находились на совещании. Как сообщает Павел Голубев, все присутствующие отметили адекватность и современный подход функционеров нового правительства.

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