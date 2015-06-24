Newbee получила пожизненный бан за 322 на китайском турнире

Китайский турнирный оператор ImbaTV забанил Newbee на своих чемпионатах за участие в подставных матчах.

Newbee получила вечный запрет на участие в турнирах от ImbaTV. Во всех оставшихся матчах второго сезона Imba Dota 2 Professional League команда получила технические поражения.

Пожизненные баны на турнирах оператора получили и все игроки нынешнего состава Newbee: Сюй «Moogy» Хань, Инь «Aq» Руи, Вэнь «Wizard» Липэн, Янг «waixi» Сяо и Цзэн «Faith» Хунда, выигравший The International в 2012 году.

Newbee – чемпион The International 2014 и вторая команда из Китая, выигравшая турнир серии. За победу в 2014-м состав заработал 5 млн долларов. В забаненной команде Newbee нет игроков состава 2014 года.

Ранее команду уже подозревали в 322-матчах: букмекеры проверяли встречу плей-офф китайской квалификации на StarLadder ImbaTV Minor с участием Newbee.

В Китае жара – весь состав Newbee пожизненно дисквалифицировали за 322

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