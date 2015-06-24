Newbee получила пожизненный бан за 322 на китайском турнире

Теги The International Newbee Цзэн «Faith» Хунда Сюй «Moogy» Хань StarLadder ImbaTV Minor 322 Инь «Aq» Руи Вэнь «Wizard» Липэн Янг «waixi» Сяо Хейт DPL-CDA Professional League Dota 2

Китайский турнирный оператор ImbaTV забанил Newbee на своих чемпионатах за участие в подставных матчах.

Newbee получила вечный запрет на участие в турнирах от ImbaTV. Во всех оставшихся матчах второго сезона Imba Dota 2 Professional League команда получила технические поражения.

Пожизненные баны на турнирах оператора получили и все игроки нынешнего состава Newbee: Сюй «Moogy» Хань, Инь «Aq» Руи, Вэнь «Wizard» Липэн, Янг «waixi» Сяо и Цзэн «Faith» Хунда, выигравший The International в 2012 году.

Newbee – чемпион The International 2014 и вторая команда из Китая, выигравшая турнир серии. За победу в 2014-м состав заработал 5 млн долларов. В забаненной команде Newbee нет игроков состава 2014 года.

Ранее команду уже подозревали в 322-матчах: букмекеры проверяли встречу плей-офф китайской квалификации на StarLadder ImbaTV Minor с участием Newbee.

В Китае жара – весь состав Newbee пожизненно дисквалифицировали за 322

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