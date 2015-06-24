Valve отложила The International 2020. Турнир может пройти в 2021 году

Чемпионат мира по Dota 2 The International 2020 не состоится в августе.

Valve отложила турнир на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что The International пройдет не раньше 2021 года.

Valve работает над расписанием и форматом сезона Dota Pro Circuit, который продолжится осенью.

Боевой пропуск выйдет в этом году, 25% средств, полученных с продаж компендиума, пойдут в призовой фонд десятого The International.

Valve сообщила, что Battle Pass выйдет как минимум на несколько недель позже обычного из-за того, что компания работает удаленно.

The International 2020 должен был пройти в Стокгольме в августе. Основной этап турнира был запланирован на 18-23 августа.

На The International 2019, прошедшем в Шанхае с 15 по 25 августа 2019 года, разыграли 34,3 миллиона долларов. OG выиграла турнир и стала первым двукратным чемпионом серии, команда заработала 15,6 миллиона долларов.

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