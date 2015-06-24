Valve отменила Эпицентр и четвертый майнор сезона из-за коронавируса 😷

Valve объявила о решении отменить EPICENTER и четвертый майнор сезона.

«После внимательного рассмотрения нынешнего состояния и траектории распространения пандемии COVID-19, а также приняв в учет риск здоровью, которому подвергнутся участники, работники и фанаты, мы приняли тяжелое решение об отмене 4-го майнора и мейджора сезона DPC», – говорится в заявлении Valve.

EPICENTER должен был пройти должен был пройти в мае в Москве. На турнире 16 команд разыграли бы 1 млн долларов и 15 тысяч очков DPC. Ранее из-за коронавируса был отменен мейджор ESL One Los Angeles.

Первый турнир серии EPICENTER по Dota 2 прошел в Москве весной 2016 года, последние два Эпицентра получали статус мейджора. Российские команды не доходили до финала турниров.

Четвертый майнор сезона – OGA Dota PIT Minor – должен был пройти в Хорватии в апреле этого года.

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