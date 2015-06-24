Мейджор ESL One Los Angeles отменили из-за коронавируса

Организаторы ESL One Los Angeles 2020 отменили мейджор из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщили Виталий «V1lat» Волочай, Роман Дворянкин и Род «Slasher» Бреслау.
Старт ESL One Los Angeles был запланирован на 15 марта.
Фэнтези Sports.ru также временно отложено из-за отмены мейджора ESL One Los Angeles.
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