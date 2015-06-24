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Virtus.pro вышла в верхнюю сетку плей-офф The International 2019

Теги Virtus.pro The International Fnatic Dota 2

Virtus.pro гарантировала себе место в верхней сетке плей-офф The International 2019.

Российская команда обыграла Fnatic в финальной серии группы B. Перед второй картой у обеих команд было по семь очков, победитель гарантированно выходил в верхнюю сетку. В финальной игре Fnatic выигрывала более 17 тысяч золота, но Virtus.pro сумела отыграться и победить.

На групповом этапе Virtus.pro обыграла Infamous, Ninjas in Pyjamas и Fnatic, сыграла вничью с Evil Geniuses и Royal Never Give Up, а также уступила NaVi, Vici Gaming и OG.

Ранее в верхнюю сетку плей-офф из группы B вышли OG, Vici Gaming и Evil Geniuses.

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