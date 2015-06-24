Директора киргизского театра, в котором прошел турнир по Dota 2, заставили уйти в отставку

Директор бишкекского театра оперы и балета Болотбек Осмонов покинул свой пост после турнира по Dota 2, об этом сообщило киргизское издание Kloop.

Сообщается, что Осмонова заставили написать заявление об уходе по собственному желанию. По словам артистов театра, они просили министра культуры Азамата Жаманкулова не увольнять директора, однако тот изначально был категорически против проведения турнира.

Ивент, организатором которого выступил мобильный оператор «Билайн», прошел в бишкекском театре оперы и балета 19 января. Призовой фонд составил миллион сомов (около 940 тысяч рублей), победителем турнира стала команда NL5, за которую выступал Евгений «Blizzy» Ри.

В Киргизии провели турнир в театре. Возмущены и артисты, и министр культуры