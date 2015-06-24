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    💲Ищем ставочного редактора в киберспорт

    Теги Cyber.sports.ru Ставки Dota 2

    Привет! Ставки на киберспорт интересуют значительную часть фанатов, и мы хотим, чтобы их интерес был удовлетворен.

    Сейчас нам нужен ставочный редактор – человек, который будет регулярно писать небольшие материалы со ставками (в идеале – с положительным ROI) на Dota 2 и CS:GO, создавать большие материалы с общими советами по ставкам на киберспорт и выполнять задачи по SEO-оптимизации наших ставочных страниц (знания в области SEO не обязательны – научим всему, что знаем сами).

    Если тебе это интересно, пиши на novokshenov@sports.ru c темой «Ставочный редактор». В письме должен быть небольшой рассказ о себе и выполненное тестовое задание:

    1. Напиши в своем блоге на Cyber.sports.ru (если до сих пор нет блога – создай) пост с 3 ставками на любые матчи этой недели в CS:GO и Dota 2 (или два-три поста, если матчи разнесены по дням). Обоснование одной ставки – не больше 2-3 абзацев.

    2. Развернуто ответь на вопрос, чем ставки на киберспорт, на твой взгляд, отличаются от ставок на обычный спорт.

    Если у тебя есть профиль на Betting Insider, не стесняйся им похвастаться.

    Крайний срок: воскресенье, 18 ноября.

    Что даем мы: 

    – Классная команда, новые интересные задачи каждый день, возможность расти вместе с проектом.

    – Индивидуальный график.

    – Возможность работать удаленно.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

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