Virtus.pro сыграет с Invictus Gaming в полуфинале киевского мейджора

Сегодня российская команда .pro победила китайскую Team VG.J (2:1) в четвертьфинале киевского мейджора.

В полуфинале Virtus.pro снова встретится с китайцами – .

В другом полуфинале сыграют действующий победитель мейджора и лучшая команда в паре EG – SG e-Sports.

Если Virtus.pro пройдет в финал, то почти наверняка получит прямое приглашение на чемпионат мира, который пройдет в августе.

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