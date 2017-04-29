Virtus.pro сыграет с Invictus Gaming в полуфинале киевского мейджора
Сегодня российская команда Virtus.pro победила китайскую Team VG.J (2:1) в четвертьфинале киевского мейджора.
В полуфинале Virtus.pro снова встретится с китайцами – Invictus Gaming.
В другом полуфинале сыграют действующий победитель мейджора OG и лучшая команда в паре EG – SG e-Sports.
Если Virtus.pro пройдет в финал, то почти наверняка получит прямое приглашение на чемпионат мира, который пройдет в августе.
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