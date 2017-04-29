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    Virtus.pro сыграет с Invictus Gaming в полуфинале киевского мейджора

    Теги Virtus.pro Invictus Gaming The Kiev Major

    Сегодня российская команда Virtus.pro победила китайскую Team VG.J (2:1) в четвертьфинале киевского мейджора.

    В полуфинале Virtus.pro снова встретится с китайцами – Invictus Gaming

    В другом полуфинале сыграют действующий победитель мейджора OG и лучшая команда в паре EG – SG e-Sports.

    Если Virtus.pro пройдет в финал, то почти наверняка получит прямое приглашение на чемпионат мира, который пройдет в августе.

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    Победит ли Virtus.pro на киевском мейджоре?

    425 голосов 2
    • Да
      53%
    • Нет
      23%
    • Победит Na'Vi
      24%

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