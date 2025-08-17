🏆 Spirit выиграла BLAST Bounty Fall. Это вторая победа на турнирах за 2 недели

Spirit выиграла BLAST Bounty Fall.

Spirit обыграла The Mongolz со счетом 3-0 (13:11 на Nuke, 16:13 на Mirage, 13:5 на Ancient) в финале BLAST Bounty Fall. Отметим, что команда из Восточной Европы выиграла второй крупный турнир за две недели – после IEM Cologne.

Для Spirit эта победа стала четвертой в текущем году. До этого команда Данила «Donk» Крышковца выиграла BLAST Bounty Spring, PGL Astana и IEM Cologne. Spirit уже повторила результат, которого достигла в предыдущем году.

Данил «donk» Крышковец стал лучшим игроком чемпионата по версии HLTV. Рейтинг рифлера Spirit за семь карт составил 1,53. Для 18-летнего киберспортсмена эта медаль стала десятой в карьере.

17-летний Иван «Zweih» Гогин выиграл второй крупный чемпионат после перехода в Spirit. До этого лучшим достижением киберспортсмена была победа на RES Regional Champions в составе Nemiga в октябре 2024 года.

За победу Spirit получила 287 тысяч долларов.

Состав Spirit:

Леонид «Chopper» Вишняков (Россия);

Данил «Donk» Крышковец (Россия);

Дмитрий «Sh1ro» Соколов (Россия);

Мирослав «Zont1x» Плахотя (Украина);

Иван «Zweih» Гогин (Россия);

Сергей «Hally» Шаваев (Россия, тренер).

Состав The Mongolz:

Усухбаяр «910» Банзрагч (Монголия);

Гаридмагнаи «bLitz» Бьямбасурен (Монголия);

Азбаяр «Senzu» Мунхболд (Монголия);

Аюш «mzinho» Батболд (Монголия);

Содбаяр «Techno4K» Мунхболд (Монголия);

Эрдэнэдалай «maaRaa» Баянбат (Монголия, тренер).

Финальная часть BLAST Bounty Fall прошла c 14 по 17 августа на Мальте. Призовой фонд составил 500 тысяч долларов. С результатами чемпионата вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке .

