🏆 Spirit победила Astralis и выиграла PGL Astana

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Spirit выиграла PGL Astana.

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Spirit обыграла Astralis в гранд-финале PGL Astana со счетом 3-1 (13:5 на Dust2, 13:10 на Nuke, 5:13 на Mirage, 16:13 на Train).

Лучшим игроком матча стал Данил «donk» Крышковец. 18-летний рифлер Spirit завершил встречу со статистикой 86-58 по KD.

За победу на чемпионате команда из Восточной Европы заработала 400 тысяч долларов. Astralis (Дания) получила 187 тысяч за второе место.

Для российско-украинского состава Spirit эта победа стала первой с января на крупных турнирах. Тогда команда выиграла BLAST Bounty Spring.

Состав Spirit:

  • Данил «donk» Крышковец
  • Дмитрий «Sh1ro» Соколов
  • Мирослав «zont1x» Плахотя
  • Леонид «Chopper» Вишняков
  • Борис «magixx» Воробьев
  • Сергей «hally» Шаваев (тренер)

Состав Astralis:

  • Николай «Device» Ридтц
  • Расмус «HooXi» Нильсен
  • Мартин «stavn» Лунд
  • Виктор «Staehr» Стаер
  • Якоб «Jabbi» Найгаард
  • Каспер «ruggah» Дью (тренер)

PGL Astana прошел с 10 по 18 мая в Астане, Казахстан. Призовой фонд турнира составил 1,25 млн долларов. С результатами вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке.

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