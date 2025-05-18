🏆 Spirit победила Astralis и выиграла PGL Astana
Spirit выиграла PGL Astana.
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Spirit обыграла Astralis в гранд-финале PGL Astana со счетом 3-1 (13:5 на Dust2, 13:10 на Nuke, 5:13 на Mirage, 16:13 на Train).
Лучшим игроком матча стал Данил «donk» Крышковец. 18-летний рифлер Spirit завершил встречу со статистикой 86-58 по KD.
За победу на чемпионате команда из Восточной Европы заработала 400 тысяч долларов. Astralis (Дания) получила 187 тысяч за второе место.
Для российско-украинского состава Spirit эта победа стала первой с января на крупных турнирах. Тогда команда выиграла BLAST Bounty Spring.
Состав Spirit:
- Данил «donk» Крышковец
- Дмитрий «Sh1ro» Соколов
- Мирослав «zont1x» Плахотя
- Леонид «Chopper» Вишняков
- Борис «magixx» Воробьев
- Сергей «hally» Шаваев (тренер)
Состав Astralis:
- Николай «Device» Ридтц
- Расмус «HooXi» Нильсен
- Мартин «stavn» Лунд
- Виктор «Staehr» Стаер
- Якоб «Jabbi» Найгаард
- Каспер «ruggah» Дью (тренер)
PGL Astana прошел с 10 по 18 мая в Астане, Казахстан. Призовой фонд турнира составил 1,25 млн долларов. С результатами вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке.
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