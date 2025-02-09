🏆 Vitality разгромила Spirit и выиграла IEM Katowice

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Vitality выиграла IEM Katowice.

Французский клуб Vitality разгромил российско-украинский состав Spirit со счетом 3-0 (13:6 на Dust 2, 13:5 на Nuke, 13:11 на Mirage) в финале IEM Katowice.

Для команды Дэна «Apex» Мадэсклера это первая победа на крупном чемпионате с августа прошлого года. Тогда Vitality обыграла NAVI в финале IEM Cologne (3-1).

За победу на чемпионате французская команда заработала 460 тысяч долларов. Spirit получила 216 тысяч за второе место.

Для Spirit этот финал стал четвертым подряд. Команда из Восточной Европы выиграла мейджор в Шанхае, BLAST Bounty, а также проиграла в финале BLAST Premier: World Final (0-3 против G2).

Самым ценным игроком чемпионата стал снайпер Vitality Матье «Zywoo» Эрбо. Лучший игрок 2024 года по версии HLTV – 18-летний россиянин Данил «Donk» Крышковец из Spirit – остался без награды

Состав Vitality:

  • Дэн «apEX» Мадэсклер (Франция);
  • Матье «ZywOo» Эрбо (Франция);
  • Робин «Ropz» Коль (Эстония);
  • Шахар «FlameZ» Шушан (Израиль);
  • Уильям «Mezii⁠» Мерриман (Великобритания);
  • Реми «XTQZZZ» Конем (Франция, тренер).

Состав Spirit:

  • Леонид «Chopper» Вишняков (Россия);
  • Данил «Donk» Крышковец (Россия);
  • Дмитрий «Sh1ro» Соколов (Россия);
  • Мирослав «Zont1x» Плахотя (Украина);
  • Борис «Magixx» Воробьев (Россия);
  • Сергей «Hally» Шаваев (Россия, тренер).

IEM Katowice прошел с 29 января по 9 февраля в Польше. Призовой фонд турнира составил 1 млн долларов. С результатами матчей вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке.

Я посмотрел 10 худших матчей Донка за Spirit. И понял, как его обыграть

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7 комментариев
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чертовы ящеры победили, но наш богатырь Донкослав еще им покажет
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Ответ Daylight
Ропз велик. А Апекс уже давно в самом сердечке.
фу, любитель крикливой мартышки, которая даже свои обещания выполнить не может
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Походу против Нави выложились эмоционально на 100%, очень слабо против Виталити сыграли.
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Спирит, если донк чуть чуть не играет на его обычную стату сразу в помойке, плохая тенденция
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За CT на Мираже чуть-чуть появилась надежда... Но как же всегда на потничах вытягивали
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Ответ s13nder
Спирит, если донк чуть чуть не играет на его обычную стату сразу в помойке, плохая тенденция
Да там все играли не на свою стату. Все пропали просто
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