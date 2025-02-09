🏆 Vitality разгромила Spirit и выиграла IEM Katowice

Vitality выиграла IEM Katowice.

Французский клуб Vitality разгромил российско-украинский состав Spirit со счетом 3-0 (13:6 на Dust 2, 13:5 на Nuke, 13:11 на Mirage) в финале IEM Katowice.

Для команды Дэна «Apex» Мадэсклера это первая победа на крупном чемпионате с августа прошлого года. Тогда Vitality обыграла NAVI в финале IEM Cologne (3-1).

За победу на чемпионате французская команда заработала 460 тысяч долларов. Spirit получила 216 тысяч за второе место.

Для Spirit этот финал стал четвертым подряд. Команда из Восточной Европы выиграла мейджор в Шанхае, BLAST Bounty, а также проиграла в финале BLAST Premier: World Final (0-3 против G2).

Самым ценным игроком чемпионата стал снайпер Vitality Матье «Zywoo» Эрбо. Лучший игрок 2024 года по версии HLTV – 18-летний россиянин Данил «Donk» Крышковец из Spirit – остался без награды

Состав Vitality:

Дэн «apEX» Мадэсклер (Франция);

Матье «ZywOo» Эрбо (Франция);

Робин «Ropz» Коль (Эстония);

Шахар «FlameZ» Шушан (Израиль);

Уильям «Mezii⁠» Мерриман (Великобритания);

Реми «XTQZZZ» Конем (Франция, тренер).

Состав Spirit:

Леонид «Chopper» Вишняков (Россия);

Данил «Donk» Крышковец (Россия);

Дмитрий «Sh1ro» Соколов (Россия);

Мирослав «Zont1x» Плахотя (Украина);

Борис «Magixx» Воробьев (Россия);

Сергей «Hally» Шаваев (Россия, тренер).

IEM Katowice прошел с 29 января по 9 февраля в Польше. Призовой фонд турнира составил 1 млн долларов. С результатами матчей вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке.

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