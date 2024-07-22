🏆 NAVI победили G2 в финале Esports World Cup и заработали 400 тысяч долларов

NAVI стали чемпионами Esports World Cup по CS 2.

21 июля NAVI победили G2 со счетом 2-1 в финале Esports World Cup.

Ancient закончился со счетом 16:14 в пользу G2, Nuke ушел в копилку NAVI со счетом 13:6, а на Inferno были сильнее NAVI со счетом 13:6.

Состав G2:

Илья «Monesy» Осипов (Россия);

Никола «Niko» Ковач (Босния и Герцеговина);

Неманья «Hunter» Ковач (Босния и Герцеговина);

Януш «Snax» Погоржельски (Польша);

Марио «MalbsMd» Самаоя (Гватемала);

Виктор «Taz» Войтас – тренер (Польша).

Состав NAVI:

Валерий «B1t» Ваховский (Украина);

Иван «iM» Михай (Румыния);

Юстинас «jL» Лекавичус (Литва);

Игорь «W0nderful» Жданов (Украина);

Алекси «Aleksib» Виролайнен (Финляндия);

Андрей «B1ad3» Городенский – тренер (Украина).

Для NAVI это вторая победа в 2024 году, первая была на мейджоре в Копенгагене.

На турнир прилетел Неймар, чтобы поболеть за бразильский состав Furia, занявший в итоге 5-8-е место. Футболисту подарили футболку российского киберспортивного клуба Virtus.pro.

Чемпионат мира по CS 2 в Саудовской Аравии проходил с 17 по 21 июля. За победу NAVI заработали 400 тысяч долларов.

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