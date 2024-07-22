🏆 NAVI победили G2 в финале Esports World Cup и заработали 400 тысяч долларов
NAVI стали чемпионами Esports World Cup по CS 2.
21 июля NAVI победили G2 со счетом 2-1 в финале Esports World Cup.
Ancient закончился со счетом 16:14 в пользу G2, Nuke ушел в копилку NAVI со счетом 13:6, а на Inferno были сильнее NAVI со счетом 13:6.
Состав G2:
- Илья «Monesy» Осипов (Россия);
- Никола «Niko» Ковач (Босния и Герцеговина);
- Неманья «Hunter» Ковач (Босния и Герцеговина);
- Януш «Snax» Погоржельски (Польша);
- Марио «MalbsMd» Самаоя (Гватемала);
- Виктор «Taz» Войтас – тренер (Польша).
Состав NAVI:
- Валерий «B1t» Ваховский (Украина);
- Иван «iM» Михай (Румыния);
- Юстинас «jL» Лекавичус (Литва);
- Игорь «W0nderful» Жданов (Украина);
- Алекси «Aleksib» Виролайнен (Финляндия);
- Андрей «B1ad3» Городенский – тренер (Украина).
Для NAVI это вторая победа в 2024 году, первая была на мейджоре в Копенгагене.
На турнир прилетел Неймар, чтобы поболеть за бразильский состав Furia, занявший в итоге 5-8-е место. Футболисту подарили футболку российского киберспортивного клуба Virtus.pro.
Чемпионат мира по CS 2 в Саудовской Аравии проходил с 17 по 21 июля. За победу NAVI заработали 400 тысяч долларов.
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