🏆 NAVI победили G2 в финале Esports World Cup и заработали 400 тысяч долларов

Теги NAVI G2 Esports Результаты Esports World Cup CS 2

NAVI стали чемпионами Esports World Cup по CS 2.

21 июля NAVI победили G2 со счетом 2-1 в финале Esports World Cup.

Ancient закончился со счетом 16:14 в пользу G2, Nuke ушел в копилку NAVI со счетом 13:6, а на Inferno были сильнее NAVI со счетом 13:6.

Состав G2:

  • Илья «Monesy» Осипов (Россия);
  • Никола «Niko» Ковач (Босния и Герцеговина);
  • Неманья «Hunter» Ковач (Босния и Герцеговина);
  • Януш «Snax» Погоржельски (Польша);
  • Марио «MalbsMd» Самаоя (Гватемала);
  • Виктор «Taz» Войтас – тренер (Польша).

Состав NAVI:

  • Валерий «B1t» Ваховский (Украина);
  • Иван «iM» Михай (Румыния);
  • Юстинас «jL» Лекавичус (Литва);
  • Игорь «W0nderful» Жданов (Украина);
  • Алекси «Aleksib» Виролайнен (Финляндия);
  • Андрей «B1ad3» Городенский – тренер (Украина).

Для NAVI это вторая победа в 2024 году, первая была на мейджоре в Копенгагене.

На турнир прилетел Неймар, чтобы поболеть за бразильский состав Furia, занявший в итоге 5-8-е место. Футболисту подарили футболку российского киберспортивного клуба Virtus.pro.

Чемпионат мира по CS 2 в Саудовской Аравии проходил с 17 по 21 июля. За победу NAVI заработали 400 тысяч долларов.

Такой Нико может соперничать с Донком и быть круче Монеси

2018-й – год Электроника в CS. Лучший российский игрок, без конкурентов

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
для G2 они криптонит, в кс 2 вроде все игры им слили.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий