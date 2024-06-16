🏆 Spirit стала чемпионом BLAST Spring Final. В финале коллектив победил NAVI
Spirit стала чемпионом BLAST Spring Final.
16 июня Spirit обыграла в финале турнира NAVI со счетом 3-1.
Российско-украинский клуб победил на Ancient (13:9), Dust2 (13:9) и на Nuke (13:6).
NAVI были сильнее только на Mirage со счетом 13:4.
Состав Spirit:
- Данил «Donk» Крышковец (Россия);
- Мирослав «Zont1x» Плахотя (Украина);
- Дмитрий «Sh1ro» Соколов (Россия);
- Леонид «Chopper» Вишняков (Россия);
- Борис «Magixx» Воробьев (Россия);
- Сергей «Hally» Шаваев – тренер (Россия).
Spirit за победу на BLAST Spring Final заработала 200 тысяч долларов и слот на World Final, NAVI – 85 тысяч за второе место.
Для Spirit это 4-я победа в сезоне-2023/24 на лан-турнире – Dunav Party, BetBoom Dacha в Дубае, IEM Katowice, BLAST Spring Final.
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