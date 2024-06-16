🏆 Spirit стала чемпионом BLAST Spring Final. В финале коллектив победил NAVI

Spirit стала чемпионом BLAST Spring Final.

16 июня Spirit обыграла в финале турнира NAVI со счетом 3-1.

Российско-украинский клуб победил на Ancient (13:9), Dust2 (13:9) и на Nuke (13:6).

NAVI были сильнее только на Mirage со счетом 13:4.

Состав Spirit:

Данил «Donk» Крышковец (Россия);

Мирослав «Zont1x» Плахотя (Украина);

Дмитрий «Sh1ro» Соколов (Россия);

Леонид «Chopper» Вишняков (Россия);

Борис «Magixx» Воробьев (Россия);

Сергей «Hally» Шаваев – тренер (Россия).

Spirit за победу на BLAST Spring Final заработала 200 тысяч долларов и слот на World Final, NAVI – 85 тысяч за второе место.

Для Spirit это 4-я победа в сезоне-2023/24 на лан-турнире – Dunav Party, BetBoom Dacha в Дубае, IEM Katowice, BLAST Spring Final.

Монеси – главный российский снайпер в истории? А есть конкуренты?

Три главных новичка CS-сцены в 2024 году. Запомните эти ники