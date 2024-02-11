🏆 Spirit выиграла IEM Katowice. Для команды это первая победа на крупном LAN-турнире

Spirit выиграла IEM Katowice.

Spirit обыграла Faze со счетом 3-0 (13:9 на Nuke, 13:11 на Mirage, 13:1 на Overpass) в финале IEM Katowice.

Для команды из Восточной Европы эта победа стала первой на крупном LAN-турнире в истории.

Spirit также выиграла два LAN-турнира подряд – IEM Katowice и BetBoom Dacha.

Почему так хайпят Донка? Объясняем для некаэсеров

Faze проиграла третий финал в CS 2 подряд – после BLAST Premier: Fall Final и BLAST Premier: World Final.

Состав Spirit:

Данил «donk» Крышковец

Мирослав «zont1x» Плахотя

Дмитрий «Sh1ro» Соколов

Леонид «Chopper» Вишняков

Борис «magixx» Воробьев

Spirit за победу на турнире заработала 400 тысяч долларов и слот на IEM Cologne, Faze – 180 тысяч за второе место.

IEM Katowice прошел с 3 по 11 февраля. Призовой фонд составил миллион долларов и слот на IEM Cologne.

Как победить Донка? Вспоминаем старый совет от Флейми

Болельщики освистывают Spirit в Катовице. И все равно болеют за них в матче