🏆 Spirit выиграла IEM Katowice. Для команды это первая победа на крупном LAN-турнире
Spirit выиграла IEM Katowice.
Spirit обыграла Faze со счетом 3-0 (13:9 на Nuke, 13:11 на Mirage, 13:1 на Overpass) в финале IEM Katowice.
Для команды из Восточной Европы эта победа стала первой на крупном LAN-турнире в истории.
Spirit также выиграла два LAN-турнира подряд – IEM Katowice и BetBoom Dacha.
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Faze проиграла третий финал в CS 2 подряд – после BLAST Premier: Fall Final и BLAST Premier: World Final.
Состав Spirit:
- Данил «donk» Крышковец
- Мирослав «zont1x» Плахотя
- Дмитрий «Sh1ro» Соколов
- Леонид «Chopper» Вишняков
- Борис «magixx» Воробьев
Spirit за победу на турнире заработала 400 тысяч долларов и слот на IEM Cologne, Faze – 180 тысяч за второе место.
IEM Katowice прошел с 3 по 11 февраля. Призовой фонд составил миллион долларов и слот на IEM Cologne.
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