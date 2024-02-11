🏆 Spirit выиграла IEM Katowice. Для команды это первая победа на крупном LAN-турнире

Теги Faze Clan Team Spirit IEM Katowice Результаты CS 2

Spirit выиграла IEM Katowice.

Spirit обыграла Faze со счетом 3-0 (13:9 на Nuke, 13:11 на Mirage, 13:1 на Overpass) в финале IEM Katowice.

Для команды из Восточной Европы эта победа стала первой на крупном LAN-турнире в истории.

Spirit также выиграла два LAN-турнира подряд – IEM Katowice и BetBoom Dacha.

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Faze проиграла третий финал в CS 2 подряд – после BLAST Premier: Fall Final и BLAST Premier: World Final.

Состав Spirit:

  • Данил «donk» Крышковец
  • Мирослав «zont1x» Плахотя
  • Дмитрий «Sh1ro» Соколов
  • Леонид «Chopper» Вишняков
  • Борис «magixx» Воробьев

Spirit за победу на турнире заработала 400 тысяч долларов и слот на IEM Cologne, Faze – 180 тысяч за второе место.

IEM Katowice прошел с 3 по 11 февраля. Призовой фонд составил миллион долларов и слот на IEM Cologne.

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7 комментариев
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Мои поздравления! Надеюсь, что парни останутся в форме еще долгое время.
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Team Spirit топовая и в КС? Вот так вот, качественный менеджмент делает историю!
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Лёня ушли с плента нахер поднял кубок, воу!
Грац менеджмент, гении на руководстве. Ждём продолжения банкета)
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Хотелось бы верить в начало новой эры, но посмотрим. ГГВП Спириты!
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Уф. Это было очень сильно. Надеюсь, они смогут стать только сильнее дальше. Это может быть начало чего-то большего
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Молодцы! 👏
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