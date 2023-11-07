Лионель Месси инвестировал в киберспортивный клуб Серхио Агуэро. Планируется состав по CS 2 в 2024 году

Теги Лионель Месси Серхио Агуэро KRU Esports CS 2

Лионель Месси инвестировал в киберспортивный клуб KRU Esports Серхио Агуэро.

О том, что Месси стал совладельцем KRU Esports, объявил сам Агуэро в твиттере клуба. 

По информации Dust2.us, KRU Esports по-прежнему еще планирует открыть состав по CS 2. Ранее о таких планах в 2024 году уже говорил менеджмент KRU Esports и сам Агуэро во время личной трансляции на Твиче.

KRU Esports может открыть и основной состав, и академию. Сообщается, что раньше клуб делал предложения игрокам из бразильских команд Isurus и Paqueta (Кибер: команда бразильского футболиста Лукаса Пакеты).

Серхио Агуэро основал киберспортивный клуб KRU в октябре 2020 года. Клуб начал с игрока по FIFA, сейчас KRU Esports владеет составами по Valorant и Rocket League.

Ранее Месси в 8-й раз стал обладателем «Золотого мяча». 

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