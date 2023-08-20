Футболист «Арсенала» Александр Зинченко создал команду по CS:GO – ее тренирует Kane

Александр Зинченко основал собственную команду по CS:GO.

Команда получила название Passion. В ее состав вошли молодые украинские игроки.

Тренером команды стал Михаил «Kane» Благин, ранее работавший в Gambit и NAVI.

Состав Passion: zeRRoFIX, marat2k, jambo, jackasmo, s-chilla, Kane (тренер)

В июле Даниил «Zeus» Тесленко пожаловался на Михаила «Kane» Благина за «кражу» игроков.

Александр Зинченко регулярно играет в CS:GO, а также участвовал в различных благотворительных турнирах по шутеру.

«Ездить на турниры с командой – мотивация, которой я лишился». Интервью с бывшим аналитиком NAVI в CS

Самое низкое разрешение в CS. С ним играет только один про-игрок