Футболист «Арсенала» Александр Зинченко создал команду по CS:GO – ее тренирует Kane

Теги Арсенал Александр Зинченко Counter-Strike: Global Offensive Трансферы Михаил «Kane» Благин CS:GO

Александр Зинченко основал собственную команду по CS:GO.

Команда получила название Passion. В ее состав вошли молодые украинские игроки.

Тренером команды стал Михаил «Kane» Благин, ранее работавший в Gambit и NAVI.

Состав Passion: zeRRoFIX, marat2k, jambo, jackasmo, s-chilla, Kane (тренер)

В июле Даниил «Zeus» Тесленко пожаловался на Михаила «Kane» Благина за «кражу» игроков.

Александр Зинченко регулярно играет в CS:GO, а также участвовал в различных благотворительных турнирах по шутеру.

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2 комментария

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Андрей Игнатьев
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