Футболист «Арсенала» Александр Зинченко создал команду по CS:GO – ее тренирует Kane
Александр Зинченко основал собственную команду по CS:GO.
Команда получила название Passion. В ее состав вошли молодые украинские игроки.
Тренером команды стал Михаил «Kane» Благин, ранее работавший в Gambit и NAVI.
Состав Passion: zeRRoFIX, marat2k, jambo, jackasmo, s-chilla, Kane (тренер)
В июле Даниил «Zeus» Тесленко пожаловался на Михаила «Kane» Благина за «кражу» игроков.
Александр Зинченко регулярно играет в CS:GO, а также участвовал в различных благотворительных турнирах по шутеру.
«Ездить на турниры с командой – мотивация, которой я лишился». Интервью с бывшим аналитиком NAVI в CS
Самое низкое разрешение в CS. С ним играет только один про-игрок
Опрос
Чего добьется состав BetBoom по CS?
2062 голосa
2 комментария