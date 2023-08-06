🏆 G2 выиграла IEM Cologne и заработала 400 тысяч долларов – 3-1 против Ence

G2 выиграла IEM Cologne с призовым фондом 1 млн долларов.

В финале турнира G2 обыграла Ence со счетом 3-1.

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За победу на чемпионате G2 заработала на команду 400 тысяч долларов, Ence – 180 тысяч за второе место. Для G2 этот финал стал вторым в серии IEM, который прошел в Кельне. В 2021 году команда проиграла в финале NAVI (0-3).

Состав G2:

Неманья «Hunter» Ковач (Босния)

Никола «Niko» Ковач (Босния)

Джастин «Jks» Сэвэдж (Австралия)

Илья «M0nesy» Осипов (Россия)

Расмус «Hooxi» Нильсен (Дания)

Ян «Swani» Мюллер (Германия, тренер)

18-летний Илья «M0nesy» Осипов стал самым молодым чемпионом IEM Cologne. Также игрок G2 вошел в топ-10 российских каэсеров по заработанным призовым.

IEM Cologne проходил с 26 июля по 6 августа. Призовой фонд составил 1 млн долларов.

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