🍌 Большой банан вешает участников на доску – тизер кубка «На банане» с Досей, Mou, Фандером и Димой. Турнир пройдет 13 августа

Опубликован тизер кубка «На банане», который мы делаем при поддержке Winline.

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Турнир пройдет в формате 2 на 2 на 8 команд и будет стримиться на нашем Twitch.

Среди участников: Дося, Фандер, Mou, Дима Бандурка, Солтмурад Бакаев, Руфаер, Anastaze, QRush и другие.

Кубок «На банане» пройдет 13 августа, призовой фонд – 350 тысяч рублей.

Анонс турнира доступен по ссылке.

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