Spirit заняла 3-4-е место на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO.

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Счет российского клуба по итогам «Претендентов» – 3-1. По итогам стадии «Легенд» российский клуб вышел в плей-офф турнира с результатом 3-0.

В четвертьфинале российский клуб обыграл Furia со счетом 2-0. В полуфинале Spirit уступила европейской команде Faze со счетом 0-2 и завершила выступление на мейджоре.

По итогам турнира Spirit заработала 70 тысяч долларов.

Состав Spirit: chopper, magixx, degster, Patsi, S1ren, Hally (тренер).

Результаты

«Претенденты»

9 мая, 15:50 Spirit 1:0 Imperial

9 мая, 18:30 Spirit 0:1 G2

10 мая, 13:00 Spirit 1:0 Eternal Fire

11 мая, 13:00 Spirit 2:0 Astralis

«Легенды»

14 мая, 15:30 Spirit 16:12 Furia

14 мая, 19:00 Spirit 16:12 Heroic

15 мая, 15:30 Spirit 2-1 Copenhagen Flames

Плей-офф

19 мая, 22:00 Spirit 2-0 Furia

21 мая, 17:30 Spirit 0-2 Faze

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