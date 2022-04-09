PGL запретила Virtus.pro и Gambit выступать на мейджоре по CS. Игроки смогут сыграть под нейтральными тегами

Игроки Virtus.pro и Gambit не смогут сыграть на мейджоре под тегами своих клубов.

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Организатор PGL Major Antwerp 2022, компания PGL, решила, что лица и организации, имеющие связи с российским правительством, не будут допущены к участию в предстоящих матчах RMR и PGL Antwerp Major.

При этом игроки смогут играть на турнире под нейтральным тегом без упоминания спонсоров.

Такое же ограничение для VP и Gambit действует на турнирах ESL. Игроки клубов выступают под нейтральными тегами Outsiders и Players.

Ранее босс NAVI сообщил, что клуб не планирует работать с игроками из России.

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