PGL запретила Virtus.pro и Gambit выступать на мейджоре по CS. Игроки смогут сыграть под нейтральными тегами

Игроки Virtus.pro и Gambit не смогут сыграть на мейджоре под тегами своих клубов.
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Организатор PGL Major Antwerp 2022, компания PGL, решила, что лица и организации, имеющие связи с российским правительством, не будут допущены к участию в предстоящих матчах RMR и PGL Antwerp Major.
При этом игроки смогут играть на турнире под нейтральным тегом без упоминания спонсоров.
Такое же ограничение для VP и Gambit действует на турнирах ESL. Игроки клубов выступают под нейтральными тегами Outsiders и Players.
Ранее босс NAVI сообщил, что клуб не планирует работать с игроками из России.
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