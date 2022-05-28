NAVI кикнули Бумыча из-за «репутационных рисков»

Капитан NAVI Кирилл «Boombl4» Михайлов покинул клуб.
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«После завершения PGL Major Antwerp киберспортивный клуб NAVI исключил из активного ростера по CS:GO Кирилла «BoombI4» Михайлова. Причины решения связаны с высокими репутационными рисками для клуба и не являются результатом его игры.
Благодарим BoombI4 за три года в NAVI: его самоотдачу и вклад в победу на PGL Major Stockholm 2021, Intel Grand Slam 3 и других крупных чемпионатах.
Состав команды на BLAST Premier: Spring Finals сообщим дополнительно», – говорится в официальном заявлении клуба.
Состав NAVI: S1mple, B1t, Electronic, Perfecto, B1ad3 (тренер).
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Boombl4 выступал за NAVI с мая 2019 года. Вместе с клубом в ноябре 2021-го Михайлов выиграл PGL Major Stockholm.
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