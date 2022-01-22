🏆 S1mple занял первое место в рейтинге HLTV за 2021 год. Снайпер NAVI был вторым в 2020-м

Снайпер NAVI Александр «S1mple» Костылев занял первое место в итоговом топе игроков по версии HLTV за 2021 год.

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Вместе с командой украинский киберспортсмен выиграл PGL Major Stockholm 2021, BLAST Premier World Final, BLAST Premier Fall Finals, ESL Pro League 14, IEM Cologne и BLAST Premier Global Final, а также на протяжении 26 недель занимал 1-е место в топе команд HLTV.

В 2021 году Симпл побил рекорд Девайса по числу MVP за один год. У Костылева 8 медалей, у датчанина – 7.

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